網球》「英國希望」穆雷傷後復出 勇闖倫敦女王雙打決賽

傷後復出的「英國希望」穆雷未受大雨打亂賽程影響，與西班牙型男搭擋羅培茲爆冷晉級決賽。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕倫敦女王草地男網賽，傷後復出的「英國希望」穆雷（Andy Murray）未受大雨打亂賽程影響，與西班牙型男搭擋羅培茲（Feliciano Lopez）連闖3關爆冷晉級決賽，今晚「英西聯軍」將與同樣非種子黑馬的英國索爾茲伯里（Joe Salisbury）／美國雷蒙（Rajeev Ram）爭奪雙打冠軍。

與瑞士不老傳奇費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）並稱「四大天王」的穆雷，進行金屬髖關節手術休兵近半年後重出江湖，在這項為溫布頓暖身的雙打賽事小試身手，初登場他與羅培茲聯手扳倒哥倫比亞頭號種子勁敵卡波（Juan Sebastian Cabal）／法拉（Robert Farah）後，次輪補賽也以6：4、7：6（7：3）拍落英國地主伊凡斯（Daniel Evans）／斯庫普斯基（Ken Skupski）。

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穆雷／羅培茲稍事休息再上陣，歴經「超級搶10」激鬥，終挾7：5、6：7（5：7）、10：7險勝第3種子澳洲皮爾斯（John Peers）／芬蘭柯提南（Henri Kontinen），「英國希望」復出首戰就勇闖壓軸秀，樂得穆雷感謝「高齡」37歲的羅培茲情義相挺：「很開心，他不再年輕了，卻單、雙打都殺入冠軍戰，真的要感謝他。」左手持拍的羅培茲，世界男單排名雖已跌至113，本站卻跌破專家眼鏡一路過關斬將，今晚先與法國名將西蒙（Gilles Simon）爭奪單打冠軍，再與穆瑞合拍拚雙打決戰。

傷後復出的「英國希望」穆雷。（路透）

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