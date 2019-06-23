NBA》有「杜克怪物」還不夠 鵜鶘重建瞄準暴龍隊冠軍成員

鵜鶘傳出有意找來暴龍冠軍中鋒M.加索加速重建之路。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘日前與湖人完成交易，送走陣中明星A.戴維斯（Anthony Davis）不過他們在選秀會上用狀元籤選進當「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson）作為建隊重要基石，現在傳出有意找來M.加索（Marc Gasol）加速重建之路。

34歲的M.加索上季季中從灰熊轉戰暴龍，攻守表現俱佳，助北境大軍奪得隊史首冠，他和P.加索（Pau Gasol）也成為NBA史上第一對都能奪冠的兄弟檔；美夢成真過後，仍得面臨最現實的問題，M.加索得決定是否執行下季2560萬美元的球員選擇權。

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根據《WDSU》記者Fletcher Mackel推特指出，一旦M.加索選擇跳出合約，投入自由市場，鵜鶘有很大的意願搶人。M.加索將在美國時間6月27日做出決定，屆時也將掀起一番波瀾。

事實上，鵜鶘雖送走A.戴維斯，但透過交易和選秀集結一票潛力好手，除備受期待的狀元郎威廉森，還有波爾（Lonzo Ball）、英葛蘭（Brandon Ingram）和哈特（Josh Hart），以及原本陣中的J.哈勒戴（Jrue Holiday），若加上老經驗的M.加索助拳，新賽季仍大有可為。

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