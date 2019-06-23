網球》低迷！大坂直美球后不保 費德爾為她說話

大坂直美在今年澳洲網球公開賽封后，傲視群雌站上世界第一，但此後表現卻跌跌撞撞，球后寶座恐怕不保。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本好手大坂直美在今年澳洲網球公開賽封后，傲視群雌站上世界第一，但此後表現卻跌跌撞撞，球后寶座恐怕不保，面對外界種種質疑聲浪，37歲的「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）為她發聲，「輸球總是難免的。」

大坂直美在一月澳網奪冠後，發生閃電換教練的插曲，引起眾人熱議，之後表現也確實不如預期，出戰8站賽事都一冠難求，包括本週的英國伯明罕女網賽也在16強早早出局，今天只要世界第二的澳洲女將芭提（Ashleigh Barty）奪冠，大坂直美勢必得讓出球后寶座。

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生涯歷經過起起伏伏的費德爾認為，有時真的很難解釋為何輸球，但比賽本來就是有輸有贏，「像我也不是一直贏球，你可能拿了幾座大滿貫冠軍，現在你又是世界第一，但還是得接受失利，並從中學習然後重整旗鼓。」

費德爾也理解大坂直美現在背負的壓力，「畢竟她才贏了2座大滿貫冠軍，事實證明她確實有能力，我也相信以她的實力，她能在大滿貫賽事有所表現，現在她已經表現得很好了，但終究不會有任何人可以每週都贏球。」

今晚費德爾將與比利時葛芬（David Goffin）爭奪哈雷草地賽金盃，力拚他個人賽會第10冠、同時是生涯第102冠壯舉。

37歲的「瑞士特快車」費德爾替大坂抱不平。（資料照，路透）

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