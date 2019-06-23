國際奧林匹克日 金牌射箭隊「箭」指東京奧運

射擊選手田家榛（左起）、射箭選手雷千瑩、彭家楙、譚雅婷、魏均珩、湯智鈞、鄧宇成與跨欄選手陳奎儒出席前進2020東京奧運暖身活動。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／林口報導〕6月23日為國際奧林匹克日，今年更適逢國際奧會創立125週年，全世界的國家奧會（National Olympic Committee）皆一同響應。

台灣奧會特別在國立體大，舉行「前進 2020 東京奧運暖身活動」，吸引近千人到場參與，現場還有已取得2020東京奧運台灣隊資格的好手，包含射擊田家榛，以及射箭湯智鈞、鄧宇成、魏均珩、雷千瑩、譚雅婷、彭家楙到場與民眾見面，更結合企業射箭聯賽精采賽事，與全民一同度過熱力十足的2019國際奧林匹克日，為明年奧運暖身，也為選手們加油。

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由台灣奧林匹克委員會、全國奧運人協會以及國立體育大學共同主辦的「前進 2020 東京奧運暖身活動」，活動由3公里的FUN RUN開始，由現任馬拉松紀錄保持人許績勝老師帶領全體跑者一同暖身，再熱血起跑。

除了現役國手參與外，奧運日也邀請多位我國歷屆奧運代表隊選手出席活動，包含6度入選奧運射擊國手的杜台興，1980年寧靜湖冬季奧運越野滑雪國手梁仁貴，1996亞特蘭大奧運國手、我國現任馬拉松紀錄保持人許績勝，1988年奧運跆拳道金牌陳怡安，1996年亞特蘭大奧運國手吳聰義，雅典奧運男子射箭團體銀牌得主陳詩園、劉明煌，北京奧運女子舉重48公斤金牌陳葦綾一同到場共襄盛舉。

活動當日也是企業射箭聯盟的比賽日，企業射箭聯賽的6支隊伍一早就開始熱身、準備比賽，許多民眾都是第一次觀賞射箭賽事，都被運動員們的專注精神以及神準技巧所吸引，在國立體育大學的射箭場中熱情加油，用實體行動力化作最熱血的支持。

關於6月23日國際奧林匹克日

國際奧林匹克日（Olympic Day）：1894年6月23日，現代奧林匹克之父－皮耶德．古柏坦（Pierre de Coubertin）在巴黎召開國際體育大會。國際奧林匹克委員會（IOC，International Olympic Committee）於當日正式成立。

國際奧會主席 Thomas Bach在今年的國際奧林匹克日談話中，提及：「在現今社會的種種紛擾，國際奧林匹克日始終傳遞著一個重要的訊息也提醒著我們：運動是如何透過多元的方式與途徑，讓我們結合在一起，也讓整個世界更好。」

射箭選手雷千瑩。（記者陳志曲攝）

射箭選手湯智鈞。（記者陳志曲攝）

射箭選手彭家楙。（記者陳志曲攝）

射箭選手鄧宇成。（記者陳志曲攝）

射箭選手譚雅婷。（記者陳志曲攝）

射箭選手魏均珩。（記者陳志曲攝）

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