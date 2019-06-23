MLB》太狂！大都會新秀轟平隊史紀錄 有望挑戰法官障礙

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會隊超級新秀阿隆索（Pete Alonso）今天又開轟了，他在對上小熊隊的比賽，第一局就敲出一發陽春全壘打，追平隊史新秀最多轟的紀錄，同時只差兩支全壘打，就能夠追平馬怪爾（Mark McGwire）7月前最多轟的大聯盟紀錄。

阿隆索今天這發全壘打是本季第26轟，追平大都會隊傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）在1983年創下的新秀全壘打紀錄，當年史卓貝瑞出賽122場比賽敲出26發全壘打，而阿隆索僅花76場就追平了這項紀錄。同時這發全壘打也打破了國聯新秀在明星賽前的最多轟，先前這項紀錄由道奇隊的貝林傑（Cody Bellinger）保持，2017年他在明星賽前敲了25發全壘打。

請繼續往下閱讀...

阿隆索今天追平隊史新秀全壘打紀錄。（歐新社）

接著他要挑戰的紀錄，是馬怪爾在1987新秀年保持的7月前28發全壘打大聯盟紀錄。阿隆索極有可能追平這項紀錄，並將這項紀錄的名字改為自己單獨保持。

此外，他還能夠挑戰國聯新秀最多轟的紀錄，這是2017年由道奇隊的貝林傑所保持，當年他整季敲出了39發全壘打。另外還有項更難的新秀全壘打紀錄等他挑戰，那就是洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在2017年創下的新秀52轟的誇張紀錄。

洋基隊賈吉。（法新社）

道奇隊貝林傑。（資料照，美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法