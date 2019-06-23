中職Live》悍將 3：2 兄弟 比賽目前因雨暫停

目前比賽因雨暫停。（記者林正堃攝）
第三局
包林傑連續三振掉曾陶鎔、張志豪後，接連被蘇緯達、黃鈞聲和岳東華擊出安打，形成滿壘。王威晨和王勝偉先後都敲出內野安打，助隊追回2分，兄弟以2：3落後，比賽目前因雨暫停。
目前比賽因雨暫停。（記者林正堃攝）
岳東華拼出內野安打。（記者林正堃攝）
第二局
陳品捷獲得四壞保送，陳凱倫敲出左外野落地安打，形成一三壘有人。方克偉擊出二壘方向滾地球遭到刺殺，但讓三壘跑者回到本壘得分，悍將再添1分。
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下一棒張正偉棒打前東家，在二壘有人擊出中間穿越安打，打回悍將第3分。
廖乙忠。（記者林正堃攝）
第一局
1上，張正偉獲得四壞球保送，王正棠擊出左外野飛球出局，胡金龍擊出右外野二壘安打，悍將先馳得點。
胡金龍安打。（記者林正堃攝）
1下，陳子豪雖敲出左外野落地安打，原本詹子賢跑上三壘未被蔣智賢觸殺出局，悍將提出電視輔助判決，挑戰成功。
兩隊先發名單
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.林哲瑄 CF
7.陳品捷 LF
8.陳凱倫 SS
9.方克偉 C
先發投手：包林傑
中信兄弟
1.王威晨 3B
2.王勝偉 SS
3.詹子賢 LF
4.陳子豪 RF
5.曾陶鎔 DH
6.張志豪 CF
7.蘇緯達 1B
8.黃鈞聲 C
9.岳東華 2B
先發投手：廖乙忠