NBA》隊友順位意外飆高 懷特超有愛訪問讓記者都笑了（影音）

“I’m so happy for him!” @CobyWhite reacts to his college teammate Cameron Johnson being drafted! pic.twitter.com/k7qJphTKuO — NBA （@NBA） 2019年6月21日

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀會在21日落幕，當天也發生了一個小插曲，第七順位被公牛選進的懷特（Coby White），在受訪聽聞自己大學隊友強森（Cameron Johnson）在樂透區被選中時，流露了他的真性情。

懷特與強森兩人是北卡大學的隊友，他在聽到強森第11順位被選到時，相當震驚地反問了記者強森的順位，在確定無誤後懷特連說了三聲的哇，隨後發表了自己的感想。

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懷特說：「這太瘋狂了，你們不知道Cam有多認真，有許多人都質疑他，但這真的太瘋狂了。我真的很為他感到高興，你們不知道我有多為他開心，他每晚都證明自已值得被列入樂透區選秀的討論當中，他的投籃是在與我共事過的隊友中從未見過的，我真的好為他開心。」懷特對自己隊友超有愛的一番談話讓現場充滿了許多開心的笑聲。

懷特相當為自己的大學隊友感到高興。（資料照，法新社）

強森在第11順位被灰狼隊選中，不過由於灰狼隊將薩里奇（Dario Saric）與第11順位籤嬌意給太陽隊換取第六順位選秀籤，因此他將會從亞利桑納開啟他的球員生涯。強森在選秀前的許多選秀模擬順位名單都沒被放進樂透區當中，甚至很多媒體預測他會在第二輪才被選中。

強森雖然是本屆最好的射手，他去年在北卡有著高達45.7%的三分命中率，總體投籃命中率為50.6%，平均得分16.9分，但他的年紀已經「高齡」23歲，甚至比太陽隊主將布克（Devin Booker）還老，加上體能並沒有相當優異，因此僅管他有著相當成熟的投射技巧，仍被許多球探認為他只會在二輪或者20順位以後才被選中。

強森在第11順位被灰狼隊選中。（圖片取自NBA推特）

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