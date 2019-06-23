NBA》湖人還想組大的！美媒：已鎖定這三位頂級中鋒

A.戴維斯與詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊透過交易迎來明星大前鋒「AD」A.戴維斯（Anthony Davis），目前陣容還有許多空間需要填補，《ESPN》記者Brian Windhorst爆料，湖人在自由市場上對數位頂級中鋒有興趣。

《CBSSports》的DJ Siddiqi報導，目前湖人隊陣中只有6位球員有合約，他們預計將以底薪簽下本屆選秀會上第46順位的塔克（Talen Horton-Tucker），這將是湖人第7位球員，代表他們至少還要再簽下8名球員來填補空缺。

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湖人在下個賽季瞄準的肯定不只季後賽而已，《ESPN》的Brian Windhorst指出，湖人隊與中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）的名字被連結在一起，因為小喬丹有可能會願意以更便宜的價格回到洛杉磯，小喬丹生涯前10個賽季都效力洛杉磯快艇隊。

小喬丹。（資料照，今日美國）

除了小喬丹以外，湖人也被與另外一位中鋒球員，魔術隊的伍切維奇（Nikola Vucevic）連結在一起，《ESPN》王牌沃神Adrian Wojnarowski透露，魔術與伍切維奇雙方都很積極地想延續賓主關係，不過如果魔術沒能留下伍切維奇，那麼塞爾提克以及湖人隊都是潛在的對象。

上個賽季打出生涯年，現年28歲的伍切維奇，下一張合約預計將會是紙頂薪合約，他能與魔術隊簽下5年1.89億美元的合約，或者是與其他球隊簽下4年1.4億美元的合約，年平均薪資約為3500萬美元。

伍切維奇。（資料照，美聯社）

Windhorst提到，湖人也對B.羅培茲（Brook Lopez）有興趣：「我認為湖人正在詢問B.羅培茲的資訊，湖人需要外線球員。」B.羅培茲曾在2017-18賽季效力於湖人隊，本季他投進多達187記三分球。

湖人隊目前的禁區，除了A.戴維斯以外，只剩下二年級生華格納（Moritz Wagner），他們沒有其他的禁區球員，不過湖人隊能運用的薪資空間並不多，他們在A.戴維斯的交易完成後，最少只剩下2370萬美元來填補剩下的8個球員名單空缺。

湖人最終也最實際的目標會是小喬丹以及B.羅培茲，因為這兩位球員的年紀都相對較大，不太可能會有球隊開出頂薪簽他們，而在有機會讓他們與AD、詹姆斯（Lebron James）一同合體爭冠的的吸引力下，這兩人也有機會自願降價，同時他們兩人的技能包也都是湖人目前相當迫切需要的戰力。

B.羅培茲。（資料照，美聯社）

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