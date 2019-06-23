旅遊碰上長榮罷工不要哭 憑取消證明幼兒體操課打五折

全台灣最大的兒童體適能、水適能教學品牌史波奇SUPER KIDS今正式開幕。（史波奇提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全台灣最大的兒童體適能、水適能教學品牌史波奇SUPER KIDS今正式開幕，座落於台北市仁愛圓環旁的超級蛋黃區，佔地800坪，耗資上億打造了三個泳池、空中瑜珈教室、臉部辨識、媽媽美容區等最新設施，貼心打造親子同時上課的充電氛圍，迎接暑假來臨。

史波奇開幕期間剛好碰上長榮罷工，很多家庭暑假出國規劃泡湯，為了體恤這些民眾，憑取消班機證明如電子機票等，核對中英文姓名，報名史波奇暑期親子課程就享五折超級折扣。

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史波奇總經理江敏男表示：「我們擁有十年兒童體適能教育經驗，以往開課以體操為主，體操運動的特色是在翻滾中學習掌控重力加速度，現在加入了水適能游泳課程，是因為游泳跟體操剛好相反，他是無重力的空間感，還有水的觸覺刺激也跟體操不同，是其他運動項目無法比擬的。」

職能治療師呂家馨指出：「結合腦部發展科學是未來體適能教育趨勢，國外已經有很多大腦科學的研究文獻支持透過適量、適當的運動以及專業人士設計過的感覺統合活動像是體操等能幫助孩子大腦的發展。。」

觀察到媽媽們接送小孩的辛勞，史波奇同步推出大人的瑜珈課程，讓父母可以利用時間運動，另外更設置美容區，讓媽媽們在小孩上課期間不枯等，能夠選擇做SPA、美甲、或洗頭，與小孩一起體驗課程。

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