足球》安聯人壽小小世界盃 中區19隊冒雨激鬥挺進決戰

台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花（左2）受邀開球。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕完成全國五個縣市分區預賽後，2019安聯小小世界盃足球賽最後一站來到中區的台中市太原足球場，儘管天公不作美，當地中午開始下起大雨，但未達停賽標準，場上拼戰的小球員未因此燒熄旺盛鬥志，依舊完成所有賽事，最後由「你說的都對」、「清水球來就踢」等19支勁旅晉級總決賽。

本屆中區多達206隊報名，較去年增加10隊，晉級機率不及百分之八，因此各隊無不卯足全力，臨場競爭格外激烈。台中藍鯨女子足球隊總教練呂桂花受邀開球，她賽後表示，太原足球場剛完工不久，加上人工草皮又擁有優良排水系統，使得球場狀況良好不易積水，而她帶領的台中藍鯨女子足球隊所有球員，週末假期還充當工作人員與裁判，鼎力相助讓賽事順利完成。

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總決賽7月13、14日將在台北田徑場進行，安聯人壽還將邀請前拜仁慕尼黑球星迪米捷利斯（Martin Demichelis）蒞臨，並於6月27日下午在台北市立大學天母校區田徑場，與天母國小、民族國中等小足球員們進行趣味訓練。

安聯人壽小小世界盃，中區19隊冒雨激鬥挺進決戰。（迷你足球協會提供）

安聯人壽小小世界盃，中區19隊冒雨激鬥挺進決戰。（迷你足球協會提供）

安聯人壽小小世界盃，中區19隊冒雨激鬥挺進決戰。（迷你足球協會提供）

安聯人壽小小世界盃，中區19隊冒雨激鬥挺進決戰。（迷你足球協會提供）

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