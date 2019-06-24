日職》菅野智之投不滿2局被KO 巨人監督動怒了

巨人王牌菅野智之創下生涯最短先發局數。（取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手菅野智之昨天面對軟銀，僅投1局失4分就退場，寫下生涯最短先發局數，巨人終場也以1：5不敵軟銀，與睽違5年的交流賽優勝擦肩而過。對於菅野的表現，監督原辰德非常生氣，直呼：「節奏呢？」。

菅野智之昨天首局就遭遇亂流，先被軟銀開路先鋒 福田秀平敲出首局首打席全壘打，控球也完全失準，雖然解決了內川聖一，但也先後投出2次四壞球保送後，洋砲Yurisbel Gracial敲安形成滿壘，松田宣浩擊出內野安打，巨人明星游擊手坂本勇人也出現要命的傳球失誤，讓軟銀一口氣再添2分，隨後捕手甲斐拓也的犧牲短打，打回球隊單局的第4分。

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菅野智之度過首局後狀況仍未回穩，面對對先發投手和田毅投出四壞球保送，巨人教練團終於看不下去，將他換下場休息，由大江竜聖接替投球。

菅野智之此役先發1局用43球，被敲3安失4分，其中有2分為自責分，另外投出3次四壞球保送，1次三振，防禦率漲至4.39。菅野賽後相當自責，受訪時坦言這樣的表現對不起隊友。監督原辰德賽後也難掩怒氣，他認為菅野投球完全亂了套。

反觀，軟銀38歲老將和田毅繳出5局6K失1分的好投，睽違651天再度奪下勝投，也助隊奪下隊史第8座交流賽冠軍。

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