網球》謝淑薇室內補賽險勝 伯明罕女雙再度封后

英國伯明罕草地女網賽落幕，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯明罕草地女網賽落幕，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）未受因雨中斷影響，移至室內硬地補賽穩紮穩打，第2種子「台捷聯軍」最終以6：4、6：7（4：7）、10：8力退第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），聯手高舉本季第3座冠軍。

這項為7月溫布頓草地大滿貫暖身的職業盛事，小薇人馬延續先前4強大勝氣勢，開戰同樣先聲奪人，接連3破5：0強勢開局，卻意外遭遇「德荷組合」頑抗，一度連掉4局陷入亂流，所幸戰情吃緊時謝／史第10局回穩關門，合力保發搶得首盤。

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次盤雙方互保僵持，謝／史雖然第4局發球失守，隨即回破咬上，只不過第6局0：30時當地下雨，導致賽事喊卡。因雨中斷1個半小時後，大會決定改至室內硬地補賽，謝／史雖然搶7拉鋸失手，不過決勝搶10重整旗鼓，驚險贏得最後勝利。

謝淑薇與同梯的史崔可娃組軍多時，彼此交情與默契深厚，今年2月杜拜硬地、5月馬德里紅土等大賽掄元後，如今繼杜拜8強再挫「德荷組合」，成為本季首組3冠到手的女雙最佳拍檔。這是小薇生涯第23座WTA雙打金盃，也是相隔7年再度伯明罕封后。

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