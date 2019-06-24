MLB》洋基遭韋蘭德封鎖 太空人4轟中止7連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕作客洋基系列戰最終回，近況低迷的太空人及時找回航道，王牌韋蘭德（Justin Verlander）繳7局飆出9K的優質先發，率太空人以9：4贏球，終結本季最長7連敗；洋基8連勝止步，但拉梅修（DJ LeMahieu）揮出3分砲，團隊連26場開轟，破隊史紀錄。

本次連敗期間，太空人攻守都有狀況，不僅守備失誤連連，團隊得點圈有人的打擊率僅1成32，留下多達61個殘壘，但今天太空人觸底反彈，此役4次得點圈打擊機會敲出3安，找到連敗突破點。

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續扛開路先鋒的艾圖維（Jose Altuve），首局首打席就敲陽春砲，3局上隊友串連安打再下一城，4局上太空人連5棒安打，生涯滿壘時打擊10支0的懷特（Tyler White），轟出滿貫砲一棒擊沉對手。

艾圖維首局首打席炸裂。（法新社）

懷特擊出滿貫全壘打。（美聯社）

5局上太空人繼續炸裂，大物艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出單月第7發全壘打，把洋基先發哈普（J.A. Happ）轟退場，古利爾（Yulieski Gurriel）背靠背炸裂，把領先擴大到9：0。

太空人此役合炸14安，僅柏格曼（Alex Bregman）未開張，團隊得點圈有人打擊4支3，洋基先發哈普只投4局挨3轟，狂丟8分皆為責失，被敲11支安打苦吞本季第4敗。

除了打擊到位，太空人此役也有王牌韋蘭德坐鎮投手丘，他用107球投完7局，雖被此役猛打賞的拉梅修敲三分彈，但也送出9次三振，完成優質先發摘下本季第10勝。

韋蘭德賽後肯定隊友展現出毅力，能在客場最終戰拿下勝利、終止連敗真的很棒，對於球隊終於突破得點圈打擊低潮，也相當讚賞，他表示打擊本來就會有高低起伏，衝破瓶頸讓大家徹底釋放壓力。

韋蘭德7局9K摘本季第10勝。（法新社）

太空人火力復甦，終止本季最長七連敗。（美聯社）

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