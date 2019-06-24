MLB》傳奇圓夢！ 李維拉守中外野 還跑出場內全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇終結者「Mo」李維拉（Mariano Rivera）今天重返洋基球場，在年度老球員日比賽擊出場內全壘打，更一圓擔任中外野手的長久心願。

洋基主場對太空人賽前，球團舉辦一年一度的老球員日，邀請退休球員回主場打球敘舊，許多球迷都提前進場一睹丰采，今年成為史上首位全票入選名人堂的傳奇終結者李維拉，相隔6年再於洋基球場「出賽」。

請繼續往下閱讀...

穿上最熟悉的條紋球衣，李維拉直呼19年職涯的回憶仍歷歷在目，今天不只登板擔任投手，也拎著球棒上場打擊，大聯盟職涯3打數未開張的他，擊出中右外野落地安打，跑壘時開心得高舉雙手，在一片歡樂氣氛下，愜意跑出一支場內全壘打。

Mo grabs a bat ...



Promptly hits an inside-the-park home run. #OldTimersDay pic.twitter.com/OZCBCk4ZAW — New York Yankees （@Yankees） 2019年6月23日

李維拉敲安開心高舉雙手。（USA TODAY Sports）

李維拉跑出場內全壘打。（USA TODAY Sports）

李維拉圓夢上場守中外野。（法新社）

李維拉此役也一圓多年夢想，在比賽中擔任中外野手，成功接殺飛球，隨後登板投球寶刀未老，不僅製造滾地球雙殺打，招牌卡特球也犀利依舊，場邊觀戰的賈納（Brett Gardner）仍覺得李維拉是現役球員，「我覺得李維拉現在也許仍然能為我們投球，他也許仍然可以！」

李維拉仍是現役球員時，就常纏著當時的總教練托瑞（Joe Torre），嚷著讓他先在第8局2出局時去守中外野，第9局再登板投球，但總是被打槍。不過2013年李維拉生涯最終戰時，他婉拒總教練吉拉迪（Joe Girardi）讓他守中外野的認真提案，表示不想對大聯盟球賽不尊重。

這是李維拉第一次參加老球員日比賽，他感謝神讓他與老友溫馨球敘，他表示他對棒球有很多美好回憶，但最棒的時刻永遠是職涯19季都穿著洋基球衣，「這是我的信仰、我覺得條紋球衣是傳奇、莊嚴與聲望，我是如此備受眷顧，才能穿著這件球衣19年。」

李維拉賽前開心敘舊。（美聯社）

李維拉登板投球。（美聯社）

李維拉睽違6年再回洋基球場投球。（美聯社）

李維拉與昔日隊友溫馨再聚首。（USA TODAY Sports）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法