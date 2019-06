MLB》史無前例！ 道奇菜鳥連3天扛再見轟（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇再見轟驚奇還沒完!今天剛回大聯盟的史密斯(Will Smith),9局下代打擊出再見三分砲,道奇以6:3氣走洛磯,連3天由菜鳥扛再見轟,為大聯盟史上首見。

道奇貝堤(Matt Beaty)前天9局下2出局扛再見陽春砲,維杜戈(Alex Verdugo)昨天11局下掃再見兩分彈,兩人成為大聯盟史上首對背靠背扛再見轟的菜鳥拍檔,今天換菜鳥史密斯當英雄續寫歷史。

9局下半雙方3:3平手,洛磯歐柏格(Scott Oberg)登板關門,首打席被前天開轟的菜鳥史密斯敲安,2出局後總教練喊暫停,在投手丘討論許久,決定敬遠馬丁(Russell Martin),道奇換史密斯代打投手。

賽前才從3A被召回大聯盟的史密斯,先放掉一顆挖地瓜的滑球,下一顆投高的滑球就不客氣了,一棒將球轟出中右外野全壘打牆,形成再見三分砲,道奇連3天扛再見轟氣走洛磯,3轟都出自菜鳥為聯盟史上首見。

Two rookie walk-offs wasn't enough?



HOW ABOUT THREE? pic.twitter.com/c7NmPCilrL