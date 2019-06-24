MLB》史無前例！ 道奇菜鳥連3天扛再見轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇再見轟驚奇還沒完！今天剛回大聯盟的史密斯（Will Smith），9局下代打擊出再見三分砲，道奇以6：3氣走洛磯，連3天由菜鳥扛再見轟，為大聯盟史上首見。

道奇貝堤（Matt Beaty）前天9局下2出局扛再見陽春砲，維杜戈（Alex Verdugo）昨天11局下掃再見兩分彈，兩人成為大聯盟史上首對背靠背扛再見轟的菜鳥拍檔，今天換菜鳥史密斯當英雄續寫歷史。

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9局下半雙方3：3平手，洛磯歐柏格（Scott Oberg）登板關門，首打席被前天開轟的菜鳥史密斯敲安，2出局後總教練喊暫停，在投手丘討論許久，決定敬遠馬丁（Russell Martin），道奇換史密斯代打投手。

賽前才從3A被召回大聯盟的史密斯，先放掉一顆挖地瓜的滑球，下一顆投高的滑球就不客氣了，一棒將球轟出中右外野全壘打牆，形成再見三分砲，道奇連3天扛再見轟氣走洛磯，3轟都出自菜鳥為聯盟史上首見。

Two rookie walk-offs wasn't enough?



HOW ABOUT THREE? pic.twitter.com/c7NmPCilrL — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） 2019年6月24日

史密斯9下代打一棒擊沉對手。（法新社）

道奇連3天由菜鳥扛再見轟。（法新社）

道奇成為大聯盟史上第6對、連3場敲再見轟的球隊，這也是道奇本季第4發來自菜鳥球員的再見轟，締造大聯盟單季團隊紀錄，隊史相隔9年再度連3場向對手說再見。

史密斯回本壘獲全隊英雄式迎接，賽後訪問照例被隊友們用痱子粉和飲料招呼，他開心表示，再見全壘打連續一支、2支、3支扛出去，真的是酷斃了，他們都覺得這樣的紀錄，也許永遠都不會再被打破了。

賽後慶功第一彈。（法新社）

賽後慶功第二發。（法新社）

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