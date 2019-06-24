MLB》現代棒球第2人！山本喬丹3連勝 率馬林魚完成橫掃（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚作客費城人主場系列賽第3場，推出派日裔新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto）先發，他主投5局飆7K只失2分奪勝，生涯前3場先發都拿下勝投，隊史第一人。馬林魚靠著3發紅不讓助拳，終場以6：4擊敗費城人完成系列賽橫掃，取得4連勝，費城人則苦吞7連敗。

山本喬丹今日主投5局失2分拿下生涯3連勝。（今日美國）

1局上半，卡斯楚（Starlin Castro）擊出帶有1分打點的一壘安打助馬林魚先馳得點。1局下半，費城人靠著山本喬丹首局控球不穩連投3保送攻佔滿壘，謝古拉（Jean Segura）把握機會敲出一壘安打送回2名隊友，超前比數為2：1。

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馬林魚於2、5局上半共敲3支全壘打，分別是2局上半萊多（JT Riddle）的2分砲，以及5局庫柏（Garrett Cooper）和安德森（Brian Anderson）背靠背陽春彈攻勢。反觀費城人僅8、9兩局各一支高飛犧牲打得2分，最終馬林魚以6：4擊敗費城人。

（影片來源：大聯盟官網）

馬林魚先發投手山本喬丹主投5局被敲2安失2分，另飆出7次三振拿下生涯第3場勝投，自責分率僅0.95，此外，他也是現代棒球自1900年以來，第2位生涯前三場先發都拿下勝投、且被敲出7支以下安打的投手，另一人是1970年的辛普森（Wayne Simpson）。

費城人先投手山多士（Enyel De Los Santos）僅投4局被敲7安失4分，苦吞本季首敗。

萊多今敲出本季第10轟。（今日美國）

費城人強打哈波今敲1安2保送跑回2分。（美聯社）

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