MLB》連159場未被完封 洋基連26場開轟破隊史紀錄 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場不敵太空人，但拉梅修（DJ LeMahieu）單場4支3演出猛打賞，對塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）擊出三分砲，洋基團隊連26場開轟寫隊史新猷，跨季連159場未被完封也是聯盟近18年最長。

洋基此役被太空人王牌封鎖，僅3人對韋蘭德敲安，拉梅修首局首打席就有安打，5局下將一顆紅中滑球轟出牆外，是韋蘭德改披太空人球衣後首挨三分砲，8局下拉梅修追加三壘安打，完成猛打賞。

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拉梅修此役開轟雖無法幫助洋基取勝，仍對球隊另有貢獻，不僅棒打太空人塞揚王牌，也讓洋基團隊連續開轟場次推進至26場，刷新高懸78年的紀錄寫隊史新頁，距離遊騎兵2002年締造、連27場開轟的聯盟紀錄只剩1場。

洋基連26場開轟，刷新隊史紀錄。（USA TODAY Sports）

洋基桑契斯（Gary Sanchez）期間猛敲8轟為全隊之首，拉梅修和托瑞斯（Gleyber Torres）各貢獻6轟，新同學英卡納西恩（Edwin Encarnacion）敲2轟。甫歸隊的賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）尚未開張。

除了團隊連續場次開轟紀錄，這也是洋基連續159場未被完封，超越原由老虎保持的聯盟紀錄，為近18年最長。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示右打在主場表現特別好，打線持續輸出好表現。

洋基連159場未被完封，聯盟近18年最長。（USA TODAY Sports）

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