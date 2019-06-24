NBA》加拿大球迷免驚了 美媒爆「可愛」最可能留暴龍

雷納德帶領暴龍拿下隊史首冠，證明了自己的身價。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季轉隊至暴龍就率隊奪冠的新龍王「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），季後將成為自由球員，未來動向備受關注。《Yahoo Sports》今爆料，有消息人士指出雷納德將放棄球員選項，投入自由市場，並認真考慮要續留暴龍。

《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）稍早爆料，有消息人士指出，「可愛」雷納德已經在認真考慮與重新與暴龍簽約。暴龍是唯一一支能提供他5年1.9億美元（約60億台幣）的豪華合約，而其他隊最高只能提出1.4億美元（約44億台幣）。

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海恩斯也指出，雖然回到南加州（洛杉磯）打球對雷納德仍有不小的吸引力，但本季和暴龍隊產生的良好化學反應，最後還打敗強敵勇士拿下隊史首冠，因此許多想爭取雷納德加盟的球隊高層都認為，當今年6月30日（美國時間）自由市場開市時，暴龍可能會是他最青睞的球隊。

27歲的雷納德本季傷癒復出，成功證明自己的身價，不但例行賽更繳出生涯新高場均26.6分、7.3籃板，季後賽更轟下史上第三高的732分，助隊奪下創隊24年首冠，並摘下第2座總冠軍賽MVP，亮眼表現讓這位6呎7吋（約201公分）的頂級前鋒無疑是今夏最大咖的自由球員之一。

雷納德。（資料照，法新社）

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