MLB》洛卡斯特羅10局再見安 響尾蛇咬傷巨人終止6連敗（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，響尾蛇主場迎戰巨人系列賽第3場，兩隊正規9局戰成2：2平手，響尾蛇靠著洛卡斯特羅（Tim Locastro）於10局下半的再見安打，終場以3：2氣走巨人，終止近期的6連敗。

洛卡斯特羅今敲出2安2打點，包括再見安打。（法新社）

3局下半，響尾蛇靠著洛卡斯特羅帶有1分打點的一壘安打率先開胡。4局上半，巨人先靠著2支安打攻佔二三壘，沃特（Stephen Vogt）的滾地球出局送回三壘跑者。4局下半，C.沃克（Christian Walker）打出右外野方向的一壘安打，帶有1分打點再次超前比分，響尾蛇以2：1領先巨人。

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C.沃克今貢獻3安1打點。（法新社）

7局上半，皮拉爾（Kevin Pillar）瞄準偏低角度的曲球，擊出中外野方向的陽春全壘打追平比分。

直到10局下半，響尾蛇靠著1安打1保送和1次蓄意保送攻佔滿壘，洛卡斯特羅沒放掉當英雄的機會，一壘安打直接結束比賽，最終響尾蛇以3：2險勝巨人。這是洛卡斯特羅生涯第2支再見安打，2支皆在本季敲出。

響尾蛇先發投手M.凱利（Merrill Kelly）主投6局被敲4安失2分，另飆出9K無關勝敗，安崔西（Matt Andriese）後援1局無失分幸運收下本季第4勝。

巨人先發投手安德森（Shaun Anderson）主投6局被敲5安失2分無關勝敗，10局下半後援登板的梅倫森（Mark Melancon）送出2保送被敲2安，包括再見安打吞下本季第2敗。

皮拉爾今敲追平比分的陽春全壘打。（美聯社）

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