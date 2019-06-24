網球》前球王穆雷擺脫臀傷 復出首站男雙奪冠 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕英國前球王穆雷（Andy Murray）先前因傷所擾，動了髖關節手術後在英國女王草地賽雙打復出，與西班牙老將羅培茲（Feliciano Lopez）搭檔出擊，順利闖進決賽，並以7：6、5：7、10：5在超級搶十勝出，奪下男雙金盃。

穆雷先前就曾宣布，若臀傷一直未改善將會考慮在今年退休。今年澳網一輪出局後動了金屬髖關節手術，休養了半年後在ATP500等級的女王草地賽雙打復出，與羅培茲以保護排名（PR）資格參賽，首輪就暴冷擊敗第一種子，並順利闖進決賽。

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羅培茲一日雙戰，先出戰單打決賽，以6：2、6：7、7：6擊敗法國西蒙（Gilles Simon）先拿下單打冠軍，稍晚又與穆雷對決非種子黑馬的英國索爾茲伯里（Joe Salisbury）／美國雷蒙（Rajeev Ram），同樣激戰三盤，在決勝局勝出。

賽後穆雷表示臀傷幾乎復原，已經不再感到疼痛：「真的太棒了！我非常享受比賽！」他也提到，前幾輪賽事他感到相當放鬆，隨著晉級他越來越緊張，同時也激發出他的競爭力。

溫網下週開打，穆雷將與赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）搭檔出賽男雙賽事。

穆雷雙打復出奪冠。（歐新社）

穆雷（右）與搭檔羅培茲（左）奪女王草地賽男雙金盃。（歐新社）

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