MLB》阿隆索轟破紀錄也無用！巴耶茲百轟助小熊逆轉（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，小熊主場迎戰大都會系列賽第4戰，國聯去年塞揚獎得主德葛隆（Jacob deGrom）主投6局失2分並打出1支帶有1分打點的安打，只可惜後援投手搞砸勝投資格，小熊靠著巴耶茲（Javier Baez）的3分全壘打逆轉比數，終場5：3擊退大都會，系列賽扳成2勝2負。此外大都會超級強打新人阿隆索（Pete Alonso）今敲出本季第27轟，轟破隊史新人年全壘打記錄。

巴耶茲生涯百轟達標（今日美國）

2局下半，小熊先發投手漢黙斯（Cole Hamels）於一三壘有人的情況下敲出帶有1分打點的安打，幫自己打回分數。4局上半，阿隆索鎖定變速球大棒一揮，掃出中外野454英尺的超大號陽春全壘打追平比數，這是他本季第27轟，國聯僅次於釀酒人耶利奇（Christian Yelich）的29轟。

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（影片來源：大聯盟官網）

5局上半，尼多（Tomas Nido）擊出中外野方向陽春全壘打，再加上德葛隆替自己敲出帶有1分打點的一壘安打，大都會取得2分領先。5局下半，瑞佐（Anthony Rizzo）貢獻1分打點安打替小熊追回1分，暫以2：3落後大都會。

8局下半， 戰局風雲變色，小熊先是攻佔一二壘，去年國聯打點王巴耶茲鎖定滑球出棒，掃出驚天一轟灌進3分打點，一棒逆轉比數，這也是他生涯百轟達標，最終比數小熊5：3逆轉大都會，讓德葛隆好投和阿隆索的破記錄時刻留下遺憾。

大都會先發投手德葛隆主投6局被敲8安失2分，並送出9張老K無關勝敗，小熊先發投手漢默斯表現同樣精彩，主投7局被敲7安失3分無關勝敗，巧的是兩隊先發投手同樣都貢獻1支帶有1分打點的安打。

德葛隆主投6局失2分，勝投資格被後援搞砸無緣本季第5勝。（法新社）

漢黙斯今主投7局失3分外，還貢獻1支帶有打點的一壘安打。（法新社）

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