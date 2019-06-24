MLB》菊池雄星獲火力掩護 睽違6戰終於奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天單局爆打13人次，前4局打完已經攻下12分，以13：3血洗金鶯，日籍先發菊池雄星投出本季最多5次保送，但仍完成6局優質先發，獲隊友火力掩護，拿到本季第4勝。

水手開賽連4局得分，其中第3局猛打13人次，單局獲4保送、靠6支短程安打及1支犧牲打海灌8分，24歲大物游擊手克勞佛（J.P. Crawford）首局首打席就開轟，單場鐵支4支4，貢獻4分打點。

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近5戰先發苦吞0勝4敗、期間防禦率高達10.35的菊池雄星，今天早早獲隊友火力支援，但開賽仍有慢熱跡象，前2局都被對手得分、已經投出4次保送，菊池雄星隨後表現回穩，僅6局上再丟1分，守住優質先發。

克勞佛首局炸裂，單場鐵支4支4。（法新社）

菊池此役單場5保送，為美職生涯新高，但能用變速球有效壓制對方打線，相隔1個多月首度達標優質先發，賽後透過翻譯表示，近5場先發沒有投出自己的最佳表現，很感謝總教練和隊友們不離不棄的大力相挺。

「總教練對我很好，給了我很多建議，我的隊友們也給我很多鼓勵，幫助我建立信心，我今天真的很想為我們球隊投出好表現。」菊池雄星表示，他今天先發6局挨5安含1轟，掉3分皆為責失，防禦率小降至5.11。

總教練狄波托（Jerry Dipoto）坦言，菊池今天獲得打線大力支援，單場投出5次保送，確實是需要調整的地方，但球隊擴大領先後，菊池能夠穩定下來，越投越有侵略性，今天投出一些不錯的變速球，能夠有效率地解決對手。

菊池雄星相隔1個月再摘勝投。（法新社）

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