MLB》前中職洋投暴怒！ 賽後驚傳與記者起衝突

前中職洋投、現大都會總教練卡拉威。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天以3：5遭小熊逆轉輸球，賽後總教練卡拉威（Mickey Callaway），也是前中職洋投米奇大發脾氣，對美國記者爆粗口，老將投手瓦格斯（Jason Vargas）還差點動粗，事後大都會公關部門主管發聲明稿致歉：「我們不會寬恕員工這類行為。」

起因是比賽第8局，大都會1分領先，卡拉威派上新秀投手魯戈（Seth Lugo）後援，沒有讓終結者迪亞茲（Edwin Diaz）提前登板，結果遭巴耶茲（Javier Baez）敲出逆轉三分彈輸球。賽後卡拉威被問到這調度，他有些不爽：「我為什麼要聽你的？我們有很棒的計畫，一切都按計畫進行。」

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卡拉威接著還飆罵紐媒《Newsday》記者希利（Tim Healey）是「motherfxxker」，希利事後還原現場指出，他當時以為卡拉威要離開，就對他說聲：「米奇，明天見。」沒想到反倒引爆米奇怒火，他怒回：「不要給我耍嘴皮。」接著還持續咒罵希利，希利說：「然而我已聽不到他在說什麼，當時他離我10呎遠。」

大都會老將投手瓦格斯見狀，也衝上來威脅記者：「我X他媽的現在要把你轟出去。」接著步步進逼。

這時辛德加德（Noah Syndergaard）和高梅茲（Carlos Gomez）也加入戰局，衝上來擋在兩人之間避免事端擴大。

大都會本季戰績不佳，目前37勝41敗在國東只領先馬林魚，教頭卡拉威多次傳出飯碗可能不保，如今再因為對媒體記者爆粗口，恐怕再引發後續效應。

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