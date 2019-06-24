MLB》卡馬戈制勝轟 勇士延長10局勝國民（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，勇士作客國民主場系列賽第3戰，兩隊正規9局戰成2：2平手，10局上半卡馬戈（Johan Camargo）擊出致勝兩分砲，終場勇士以4：3險勝國民。

卡馬戈（圖右）代打擊出兩分打點的制勝全壘打。（美聯社）

4局上半，唐納森（Josh Donaldson）鎖定一顆滑球大棒一揮，將球打向中外野大牆，陽春全壘打替勇士先馳得點。6局上半，去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）補上一發中外野方向的陽春砲，幫助勇士取得2：0領先。

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7局下半，國民年輕強打索托（Juan Soto）用一發陽春砲展開反擊，帕拉（Gerardo Parra）於一二壘有人時擊出帶有1分打點的一壘安打扳平比分，兩隊以2：2的比數進入延長賽。

索托今貢獻1發陽春砲。（歐新社）

10局上半，卡馬戈代打上陣，瞄準一顆時速97英里的內側偏低快速球大棒一揮，小白球直衝右外野觀眾席，幫助勇士補進關鍵兩分。10下半國民僅追回1分，最終勇士以4：3擊敗國民收下2連勝。

勇士先發投手索波卡（Chad Sobotka）僅投2局被敲1安0失分無關勝敗，敏特（A.J. Minter）中繼1局無失分拿下本季第2場勝投，後援1局被敲2安失1分的傑克森（Luke Jackson）收下本季第11次救援成功。

國民先發投手渥斯（Austin Voth）主投6局被敲4安失2分，包括兩發陽春砲無關勝敗，後援0.2局被敲制勝兩分砲的瑞尼（Tanner Rainey）苦吞本季第2敗。

唐納森今敲2安包括1發全壘打，貢獻1分打點。（法新社）

去年國聯新人王阿庫尼亞今敲陽春砲挹注1分打點。（美聯社）

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