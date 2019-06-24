美洲盃》阿根廷關鍵勝利 梅西率隊驚險挺進8強

阿根廷隊長梅西（圖左）率領阿根廷晉級美洲盃8強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃小組賽B組第3輪賽事，由梅西（Lionel Messi）帶領的「南美傳統強權」阿根廷對上「亞洲新興強權」卡達，阿根廷靠著馬丁尼斯（Lautaro Martínez）和阿奎羅（Sergio Agüero）雙雙進球，終場以2：0擊敗卡達，以小組第2身分晉級8強淘汰賽。

比賽僅開賽3分多鐘，效力國際米蘭的前鋒馬丁尼斯破門成功，早早幫助阿根廷首開紀錄。比賽直到第82分鐘分數才有了變化，曼城前鋒阿奎羅個人帶球殺入禁區，於門前右側起腳射向遠柱進網，幫助球隊鎖定勝局，終場阿根廷2：0擊敗卡達，拿下美洲盃8強門票，卡達則以小組墊底慘遭淘汰。

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阿根廷年輕前鋒馬丁尼斯剛開賽即取得進球。（美聯社）

阿奎羅的進球替阿根廷添上保險分。（歐新社）

B組另一場賽事，哥輪比亞靠著奎亞爾（Gustavo Cuéllar）於比賽第31分鐘的進球，終場以1：0擊敗巴拉圭，這一勝可謂間接幫助阿根廷上位分組第2。

哥輪比亞1：0勝巴拉圭，以小組第一晉級8強。（法新社）

B組哥輪比亞3戰全勝奪9分積分以小組第1晉級8強，阿根廷1勝1和1敗，拿下4分以分組第2晉級，巴拉圭2和1敗僅2分暫居第3，能否晉級尚需看明日日本賽果而定（美洲盃3個分組前2確保晉級，另3個小組第3取2個積分高者晉級8強）。

昨日A組結果為巴西2勝1和取7分積分，毫無意外以分組第1出線，分組第2的委內瑞拉以1勝2和拿5分，小組第3的秘魯以1勝1和1敗確定晉級8強，小組第4墊底的玻利維亞遭淘汰。另外，委內瑞拉確定將在8強對上阿根廷。

明日C組賽事，烏拉圭對上智利將是龍頭之爭，烏拉圭若贏球則能逆勢拿下分組第一，制力則只要至少和局即可鎖定龍頭，日本明日對上厄瓜多則需贏球才能晉級8強，若輸球或和局，晉級機會將落在B組第3的巴拉圭。

烏拉圭明將與智利爭C組第一，效力巴薩的前鋒蘇亞雷斯（圖中）表現至關重要。（資料照，路透社）

日本明將爭取最後一張8強門票。（歐新社）

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