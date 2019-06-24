世大運》以挑戰者心態自信登場 楊俊瀚有2個目標

世大運田徑選手楊俊瀚。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕上屆台北世大運摘下100公尺金牌的「台灣最速男」楊俊瀚，今擔任代表，接受總統頒發的加菜金，談起本屆拿坡里世大運的目標，楊俊瀚說：「會以挑戰者的心態去做好每場比賽，希望能夠突破個人最佳，順利的話，還是期待能夠達標奧運。」

蔡英文總統致贈加菜金，由田徑選手楊俊瀚代表接受。（記者黃志源攝）

上屆台北世大運在主場觀眾加持下，楊俊瀚在百米項目衝出10秒22，奪下金牌，也是台灣史上第一人，而今年世大運他將把目標放在200公尺和400接力，面對大家的關注，他表示，當然希望把握每次的比賽，但要拿捏好不給自己太大壓力，確實要有很好的調適能力。

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上屆世大運，台灣男子400接力隊摘下銅牌，這次同樣由楊俊瀚領軍，且他們在今年5月的台灣國際田徑公開賽打破全國紀錄，也大幅提振自己的信心，楊俊瀚說：「因為國邀賽成績不錯，大家對於世大運也很有信心，在步點安排上也能比較大膽。」

這是楊俊瀚生涯第3度造訪歐洲，但是是第一次到義大利，對於當地環境有很多想像，「希望有機會可以去走走，參觀一些古城。」

蔡英文總統致贈加菜金，由田徑選手楊俊瀚代表接受。（記者黃志源攝）

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