MiLB》張育成開轟繳猛打賞 9下2出局敲再見安（影音）

Columbus Clippers INF Yu Chang with his 3rd HR of the year today. Chang now has 2 HR's in his first 4 games since returning from a hand injury that cost him over 1.5 months of the season. #Indians pic.twitter.com/xI6iKYV9VH — Indians Prospective （@indiansPro） 2019年6月24日

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台將張育成，今天打擊大爆發，不僅掃出本季個人第3發全壘打，9局下2出局時，更擊出兩分打點再見安打，幫助球隊以10：9逆轉贏球。

揮別昨天4支0低潮，張育成今天在3局下迅速炸裂，擊出右外野方向陽春砲，為本季個人第3發全壘打、傷癒歸隊4戰第2支，該局對手保送、失誤連連，被印地安人進帳4分，以6：0大幅領先。

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4局下張育成再度擔任該局首名打者，敲安上壘後因對手滿壘保送，回來得到球隊第7分，攻守交換後換對手大反攻，暴打10人次進帳6分，將比分縮小為1分差。

對手在8、9局連敲3轟，讓印地安人反以7：9落後，9局下最後進攻，印地安人連吞2K後，獲保送後敲安進帳1分，張育成在2出局二三壘有人時登場，擊出中外野落地再見安，帶有2分打點。

張育成今天6支3繳猛打賞，包括本季第3轟，以及9局下2出局的再見轟，6月歸隊後至今4戰，期間打擊率3成52，已經敲出2發全壘打。

張育成開轟繳猛打賞，包辦9下2出局敲再見安。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

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