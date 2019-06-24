女足世界盃》法國延長賽準絕殺！ 地主勝巴西強勢晉8

法國最終於延長賽以2：1戰勝巴西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃16強淘汰賽，地主法國迎戰強敵巴西，兩隊正規90分鐘戰成1：1平手，延長賽靠著亨利（Amandine Henry）的破門，法國以2：1擊敗巴西晉級8強。值得一提的是，本場比賽光是經VAR就改判兩球，皆是影響勝負的關鍵判決。

比賽第23分鐘，法國前鋒高文（Valérie Gauvin）頭錘將球頂進球門，但經VAR判決後，因隊門將犯規在先所以取消進球，下半場第52分鐘，又是高文！她接獲隊友的傳中球直接滑鏟將球補射進網，幫助法國率先打破僵局。

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高文（圖左）進球後獨特的慶祝動作。（法新社）

比賽第63分鐘，巴西中場球員莫雷諾（Isa Moreno）的進球第一時間被邊裁吹判越位在先，但經VAR重播後未有越位問題，改判進球有算，巴西追平比數。兩隊以1：1的比數進入延長賽。

比賽第106分鐘，法國隊利用一次禁區外自由球，將球開進禁區內，亨利將球補射進網內完成準決殺，最終法國靠著這球制勝球以2：1擊退巴西晉級世界盃8強賽。

目前16強踢完一半賽事，率先晉級8強的分別有德國、挪威、英格蘭和地主法國。

法國的亨利準絕殺進球。（法新社）

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