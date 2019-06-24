NBA》新球季禁區恐鬧空城 綠衫軍傳緊盯雷霆「水行俠」

綠衫軍緊盯雷霆中鋒亞當斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽和選秀相繼落幕後，NBA自由市場下周就要開張，季後補強將也成為各隊今夏最大課題，而波士頓塞爾提克今被指出正密切注意雷霆主力中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams），希望能網羅他來填補禁區空缺。



深信陣中控衛厄文（Kyrie Irving）和中鋒哈佛德（Al Horford）恐怕都留不住後，綠衫軍塞爾提克新球季打算圍繞塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）重建，選秀當天他們先拿首輪第20順位，跟七六人交易首輪第24順位和次輪第33順位，再打包中鋒拜恩斯和第24順位交易去太陽，換來公鹿的2020年首輪保護籤。

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不過在哈佛德成自由球員、又送走拜恩斯的情況下，就怕新球季禁區鬧空城，綠衫軍已經在密切注意雷霆中鋒亞當斯。《NBC Sports》記者A. Sherrod Blakely今撰文指出，亞當斯目前被放在綠衫軍的關注名單裡，雖然不確定他排在綠衫軍想要追求球員名單裡的第幾名。但是，若講到聯盟中好用、並能對球隊有所貢獻的長人，亞當斯絕對會是考慮的球員之一。

雷霆為了避免豪華稅，雖然已經開始積極兜售亞當斯、A.羅伯森（Andre Roberson）和施洛德（Dennis Schroder），不過亞當斯2017年跟雷霆簽下4年1億美元合約，要到2020-21球季結束後才會約滿，這也代表若綠衫軍想得到亞當斯，恐怕還是得付出不少代價。

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