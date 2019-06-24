高爾夫》「首相級」高球體驗 搭直升機空降球場

Camelia Hills鄉村俱樂部。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕暑期是打高球的旺季，業者不斷推出新的噱頭，包括遊覽世界最古老的球場、品酒、美食結合高球等活動，近期有旅行社推出超頂級高球團，與日本球場合作，球員可以搭直升機直接進入球場打球。

直升機高球之旅，目前配合的高爾夫球場有兩座，一是千葉縣的山茶花小丘（Camelia Hills）鄉村俱樂部，距離35.2公里，飛行單趟時間14分鐘，這是一座曾舉辦過錦標賽的高品質球場，由安田幸吉設計，以「所有球員都能樂享其中的正統美景球場」為設計理念。

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山茶花小丘鄉村俱樂部，擁有寬廣平坦的球道，任何水準的球友都能輕鬆地享受打球的樂趣，但同時也要多加留心遠方的起伏、沙坑和樹林。

Camelia Hills鄉村俱樂部。（官方提供）

另一座則是館山鄉村俱樂部，同樣位於千葉縣，距離76.5公里，飛行單趟時間為31分鐘。這座出自間野貞吉之手的27洞海濱球場，面朝碧藍的太平洋，風景極佳，且以鐵樹、椰樹等熱帶樹種，營造出異國風情。但此球場賽到較困難，各個落球區都設置了沙坑、水池等障礙，挑戰性很高。

旅行社所推出的「首相級」直升機高爾夫一日遊，在飯店用完早餐後，專車送往東京直升機機場，搭乘直升機飛抵高爾夫球場揮桿，除了大幅縮短交通時間，也能讓球友們從空中俯瞰東京街景。

直升機高爾夫之旅相關資訊：https://is.gd/TRROmF

搭直升機空降高球場。（官方提供）

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