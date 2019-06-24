網球》晚景淒涼！前球王破產、溫網冠軍盃上網拍賣

貝克上網拍賣的物品。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前德國網球球王貝克（Boris Becker），因2017年被英國法院頒令破產，現在不得將自己珍貴的獎杯以及個人紀念品放上網拍賣以償還債務，拍賣將於7月11日中止。

據《Yahoo》報導，貝克把他共82項珍貴的收藏放上英國公司Wyles Hardy拍賣，其中包含他溫網的冠軍獎杯複製品，以及他成為最年輕大滿貫得主的3/4比例獎杯複製品。

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貝克曾在1985年溫布頓決賽上擊敗庫倫（Kevin Curren），以17歲零7個月的年齡成為史上最年輕的溫布頓冠軍得主，更曾登上世界球王的巔峰，退休後也擔任過球王喬科維奇（Novak Jokovic）的教練。

貝克曾是最年輕的大滿貫冠軍得主。（資料照，法新社）

這位51歲的德國名將，被譽為是德國史上最偉大的網球球員，不過他在2017年宣告破產。貝克曾在2018年聲稱自己有外交人員身分，以阻止自己的獎杯和個人紀念品遭到拍賣，但隨後中非外交部出面澄清，當時貝克所持的外交大使護照是贗品，因此該年12月，貝克的獎杯再次被投入了拍賣市場。

貝克首次拍賣引起相當大的迴響，只不過他靠著拍賣獲得的金錢並不足以償還他的債務，目前他正投入於網球活動並擔任評論員，試圖用自己的名聲來想辦法還清自己的債務。

前德國名將貝克。（法新社）

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