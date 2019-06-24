MiLB》小熊金布瑞「假先發」挨轟 回歸大聯盟再等等（影音）

Well the Cubs new top prospect, Craig Kimbrel, probably won’t be making a spot start any time soon for the big league club. Could see he him reaching Chicago soon if converted to closer.. pic.twitter.com/TbKnTOKnrl — Austin Gehl （@scoop_10） 2019年6月23日

〔體育中心／綜合報導〕6月初與小熊隊簽下3年4300萬（約新台幣13.6億）美元合約的終結者金布瑞（Craig Kimbrel），今天在小熊隊小聯盟3A的愛荷華小熊隊假先發出賽，主投0.2局就下場，還被敲出1發全壘打。

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這是金布瑞本季小聯盟第三次出賽，前兩次他都是以後援投手的身分出賽，並投出2局無失分的成績，今天他以假先發的身分出賽，僅投0.2局，被敲出1發全壘打，送出1次保送，1次三振便退場休息，目前金布瑞在小聯盟累計2.2局，被敲2安失1分，送出2K1BB，防禦率3.38。

小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示，金布瑞會在美國時間周二再次出賽，屆時球隊將會評估他的狀況，來決定他確切回歸時間。

金布瑞在3A假先發挨轟。（圖片取自小熊3A推特）

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