中職》彭政閔引退儀式搶票看這裡！兄弟公布下半季主題日資訊

彭政閔本季將要引退。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今日（24日）公佈下半季主題日活動及售票資訊，下半季主場賽事將於6/27（四）10:00在中信兄弟售票網開放「2019洲際季票會員」優先搶購，6/28（五） 「2019猛象會」、「2019艾樂粉會會員」10:00起開放購票，6/29（六）10:00陸續開放「2019親子象會員」與「中信兄弟聯名卡」購票，7/1（一） 12:30與「洲際家庭席」於【中信兄弟售票網、7-11的ibon售票機台及全家的FamiPort售票機台】全面開放購 票！

9/28-9/29「CHIAllenge彭政閔引退儀式」將於7/24（三）在中信兄弟售票網開放「2019中信兄弟Fans Club會員」優先搶購，其餘詳細資訊後續將陸續發佈。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟上半季於臺中洲際棒球場推出的女孩主題日「戀與女孩」及經典涼水祭「浪花兄弟」都湧進上萬名球迷進場觀賽，下半季將推 出更多豐富好玩的主題活動！

2019 中信兄弟下半季的主題日宣傳圖。（兄弟提供）

首先是7/13-7/14於洲際球場舉辦的全新主題活動「宅宅出乃玩」，要邀請所有宅宅們動起來！拒絕宅在家中，走出戶外來到球場， 化身為陽光宅宅，一起參與精彩的棒球比賽！並將推出「宅宅席」， 參加可獲得「宅宅歡樂餐」，活動兩日要讓宅宅們動起來，站上應援舞台和Passion Sisters同台一起為比賽加油。

7/20、21洲際球場攜手「七龍珠超」一起成為「超越極限的夥伴」，去年和悟空、貝吉塔、悟飯、比克、人造人17號一起成為夥伴的中信兄弟正在尋找第十位超越極限的夥伴！一起組成最強第七宇宙參加在洲際球場的力量大會，擊敗對手獲得超級龍珠召喚超級神龍！ 並將推出限量「超戰士超級龍珠爆米花桶跟龍珠雷達水壺組合」只要於「中信兄弟購票網」購買內野預售票，並加價$650即可獲得，每票限購兩份，兩日共限量5,000份。

農曆七月半來了～「新好兄弟」於8/10-8/11來到天⺟母棒球場！去年來自台中神秘力量是否有成功收服各路好兄弟呢？今年一樣要帶給大家歡樂驚悚的氣氛，跟著滿滿的好兄弟們一起進場支持兄弟！



9/7-9/8「K歌之王」臺中洲際棒球場835號包廂，音浪強勢來襲！ 今年的「我不是歌手」有哪些球員將大展歌喉呢？最愛的K歌金曲一次滿足，快來835號包廂一起熱唱尋找你們的”小幸運”吧！本主題日活動 加值部分不折扣，2019Fans Club會員與中信兄弟聯名卡卡友，僅原始票價部分提供優惠折扣，「例行賽主場假日100元門票折價券」不得使用。

最後則是9/25-9/29的「CHIAllenge彭政閔引退週」活動，勇敢挑戰，是始終如一的CHIA式精神，中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔於今年初宣佈球季結束後將高掛戰袍，9/29今年球季最後一場例行賽事將為彭政閔引退賽，賽後球團也將為永遠的人氣王舉辦引退儀式，歡 迎所有棒球迷、象迷、恰迷們一起到臺中洲際棒球場，與彭政閔並肩 戰完最後一役！

於洲際棒球場主場賽事，中信兄弟球員休息室依舊為一壘側（南區）；其餘主場，球員休息室依舊為一壘側，客隊啦啦隊在左外野區域；澄清湖球場及花蓮球場不採取全主場。歡迎球迷朋友多多購買預售票，皆可選位，以減少現場排隊購票等待的時間，歡迎踴躍進場為中華職棒加油！完整訊息請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」！

▶中信兄弟售票網：https://tix.brothers.tw/

【中信兄弟下半季主題日】

7/13-7/14：宅宅出乃玩＠臺中洲際棒球場

開賽時間17:05、進場時間:15:00

7/20-7/21：超越極限的夥伴@臺中洲際棒球場

開賽時間17:05、進場時間:14:00

8/10-8/11：新好兄弟@臺北市⽴立天⺟母棒球場

開賽時間17:05、進場時間:15:00

9/7-9/8：K歌之王@臺中洲際棒球場

開賽時間17:05、進場時間:15:00

9/25-9/29：CHIAllenge彭政閔引退週@臺中洲際棒球場

9/25-9/27開賽時間18:35、進場時間:17:30

9/28-9/29開賽時間17:05、進場時間:15:00

中信兄弟2019下半季優先購票順序。（兄弟提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法