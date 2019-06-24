NBA》自由市場10大潛在超值球員 林書豪名列其中

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季有許多具有競爭力的季後賽球隊，他們陣中都有著表現優異卻領著低於市場預期薪水的超值球員，美媒《247sports》的作者Sam Quinn今日就整理出本季自由市場中10位潛在的超值補強，而林書豪也被名列其中。

才剛跟暴龍一同拿下總冠軍的林書豪，這個賽季結束後就會成為完全自由球員，他在季中被老鷹隊買斷，並與暴龍隊簽下一紙底薪合約。

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Quinn認為，林書豪在下個賽季可以承擔更多的責任，而非像季後賽在暴龍隊位居板凳之末的地位。在本季前，林書豪共有6個平均得分上雙的賽季（扣掉2017-18賽季），他最差也能是個優質的替補，或者能在某些弱旅擔任先發，對於年輕的球隊來說，林書豪的穩定性更是他們所需要的能力。上季的老鷹隊就是類似的例子，林書豪用他的經驗來引導年輕新秀楊恩（Trae Young）並帶領他走出低潮。Quinn認為，並不會只有老鷹隊需要像林書豪這樣的球員。

林書豪本季在老鷹隊扮演心靈導師的角色，成功幫助楊恩適應NBA的生活，並脫離低潮。（資料照，圖片取自The Athletic）

Quinn也評價了林書豪的特色，他認為林書豪並沒有頂尖的技術，但他在攻擊面能很好地串連所有隊友，僅管他已經不像是「林來瘋」時期人們期待的頂尖球員，但林書豪還是能夠持續待在NBA很長的一段時間。

其餘作者認為的9位潛在超值球員分別是：卡森斯（DeMarcus Cousins）、小柯瑞（Seth Curry）、戴維斯（Ed Davis）、大莫里斯（Markieff Morris）、麥基（JaVale McGee）、諾亞（Joakim Noah）、布拉克 （Reggie Bullock）、卡特（Vince Carter）（但他極有可能續留老鷹隊）以及伯克（Trey Burke）。

卡森斯。（資料照，法新社）

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