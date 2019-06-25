桃猿力拚封王創中職新紀錄 今日賽事預告與轉播

桃猿今力拚在客場封王。（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

中職補賽今兩地開打，洲際球場由中信出戰悍將，雙方分別派出萊福力對決伍鐸，洋將車拼誰能勝出？台南球場方面，統一獅將坐鎮主場桃戰桃猿。近期狀況火燙的桃猿已拿下7連勝，若今桃猿贏球，悍將敗北的話，桃猿的封王魔術數字將歸零，就能在客場拋彩帶，慶祝奪下上半季冠軍，並創下連5個半季奪冠的中職新紀錄。

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大聯盟例行賽持續進行，早上7點由藍鳥挑戰洋基，洋基近況絕佳，近9戰拿下8勝1敗的成績，此役能否在老將沙巴西亞（CC Sabathia）的帶領下拿到本季第50勝呢？另外，早上10點還有洛磯客場迎戰巨人的比賽，喜愛大聯盟的球迷們，記得準時收看轉播！

日職今下午5點由廣島出戰樂天，樂天推出菅原 秀先發，廣島則由九里亜蓮主投。廣島本季交流賽戰績僅4勝12敗，且前一個系列賽還被洋聯墊底的歐力士橫掃，今天廣島需要這一勝來讓球隊重整旗鼓。

中職

18:35 悍將@中信 緯來育樂、愛爾達體育2台

18:35 桃猿@獅 ELEVEN SPORTS 2、愛爾達體育1台

MLB

07:00 藍鳥@洋基 FOX體育、FOX體育3台、民視

10:00 落磯@巨人 FOX體育

日職

17:00 廣島@樂天 FOX體育2台

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