MLB》頻飆100英哩伸卡球 王牌終結者韌帶撕裂恐報銷

〔體育中心／綜合報導〕上週末對天使的比賽，紅雀王牌終結者希克斯（Jordan Hicks）在場上出現異樣，原本以為是肌腱發炎，但今天球團宣布，希克斯被檢查出右肘韌帶撕裂傷，正在決定後續處置。

該役希克斯在8局上1出局提前上班，9局上續投時出現異樣，在投手丘上頻頻伸展手臂，雖仍讓打者揮空三振，但捕手莫里納（Yadier Molina）察覺狀況有異，喊暫停走上投手丘，總教練席爾特（Mike Shildt）和防護員隨後也進場。

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希克斯隨後就被換下場，賽後表示已經通過測試，只是右臂肱三頭肌肌腱炎，確認不是傷到手肘，總教練也相當樂觀，表示會讓希克斯休息幾天，真的有需要才會把他放進傷兵名單，透露醫療團隊並不認為希克斯有結構性損傷。

紅雀因手肘不適退場。（資料照，USA TODAY Sports）

然而今天紅雀宣布，MRI檢查結果顯示，希克斯的右肘尺側副韌帶有撕裂傷。大聯盟官網報導，紅雀球團並未仔細說明韌帶撕裂的程度，正在考慮後續如何安排，但以過往經驗來看，這種傷勢常會需要接受TJ手術、導致球員整季報銷。

22歲的希克斯是大聯盟新科最速男，頻頻將球速飆破103公里（約164.8公里），獨攬大聯盟球速排行榜，催出104.3公里（166.9公里）為聯盟本季最快紀錄，至今出賽29場，15次救援機會有14次成功關門，獲2勝2敗，防禦率3.14。

希克斯被檢查出右肘韌帶撕裂傷。（資料照，法新社）

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