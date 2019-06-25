日職》陽岱鋼打得好仍被冰 日媒點出主因

陽岱鋼。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕「巨人陽」陽岱鋼在跨聯盟交流賽表現亮眼，單月打擊率高達4成07，但仍未受教練團青睞，先發機會不多。日媒《news postseven》今天報導指出，巨人教練團在交流賽多啟用年輕小將，收到很好的效果，並有大幅的成長，這也壓縮到了陽岱鋼的出賽空間。

日媒《news postseven》今撰文指出，雖然讀賣巨人與交流賽優勝失之交臂，但年輕小將的成長是有目共睹，巨人在交流賽也多把先發機會讓給年輕小將，2年級生大城卓三和若林晃弘在交流賽18場中就先發17場，前者多扛中心棒次，而後者交流賽打擊率高達3成43。

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讀賣巨人也重用快腿重信慎之介，連續7場獲得先發機會，選擇把重金補強的陽岱鋼和洋砲葛雷諾放在板凳，他在6月共出賽18場，繳出11安、3打點、4盜壘和打擊率2成62的成績。

報導也點出，巨人監督原辰德與其他教練的不同，如果年輕小將表現不佳，雖會責罵，但是仍會給予機會，不過若是老將和洋砲表現不如身價的話，他不像其他人仍會讓其繼續上場，而是直接下放二軍調整。

陽岱鋼在交流賽18場中只先發7場，6月累積27打數擊出11支安打，包括2支全壘打，打下4分打點，打擊率高達4成07，球季打擊率也有3成02。

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