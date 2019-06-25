MLB》不排除轉戰洋基 藍鳥王牌：喜歡鎂光燈關注

史卓曼回到家鄉紐約，本次系列賽輪空不會先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥本週作客洋基，出身紐約的王牌史卓曼（Marcus Stroman）透露，他預期藍鳥未來不會與他簽長約，對於改披洋基球衣持開放態度，自認為重大時刻而生，在高壓環境依然能自在投球。

731季中交易大限倒數一個多月，2021年才恢復自由身的史卓曼，可能因為季中交易換新東家，他表示不會每天都在想交易的事情，只是過一天算一天，不管發生什麼事、就讓它發生。

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史卓曼出身紐約，老家距離洋基球場車程不到2小時，被問到未來改穿條紋球衣的可能，史卓曼表示自己現在在藍鳥隊，很喜歡多倫多和球隊的一切，「我試著把這（被交易去洋基投球）拋諸腦後，你總是會聽到謠言，說我來自紐約、是紐約男孩，一切不言自明。」

史卓曼不排斥在洋基投球，自認為大舞台而生。（資料照，USA TODAY Sports）

對於美媒提問是否較想被交易至洋基，史卓曼笑說無可奉告，他其實不知道，也不會去想這件事，因為他真的不知道未來會去哪裡打球。但史卓曼也說，他很喜歡在洋基球場投球，認為紐約就像是聖地般的地方，很喜歡比賽的興奮感、鎂光燈關注和壓力。

「我總是很喜歡在這投球，我並沒有一定投得很好，但我總是很享受，洋基打線很強，他們很難駕馭。我很喜歡被聚光燈關注，場面時刻越重大越好。」史卓曼說，他本季至今出賽17場獲5勝9敗，防禦率3.04，生涯在洋基主場先發9戰，戰績2勝5敗、防禦率6.37。

史卓曼表示，很難不去想季中交易大限，但他登板投球時不會去想這些，自認目前狀況正好，專注於5天登板一次的先發，盡己所能全力幫助球隊。被問到住在紐約的家人有何想法，史卓曼則說，家人知道他收工後，不喜歡討論工作。

史卓曼渴望在大場面投球，無畏紐約高壓環境。（資料照，美聯社）

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