NBA》打出生涯年！暴龍西亞卡姆最佳進步獎實至名歸

西亞卡姆拿下最佳進步獎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA頒獎典禮今日（25日）舉行，暴龍隊的西亞卡姆（Pascal Siakam），本季多項數據都繳出生涯新高，打出明星級賽季，還帶領暴龍風光奪下隊史首冠，一舉擊敗國王福克斯（De'Aaron Fox）和籃網少主D.羅素（D'Angelo Russell）拿下今年年度最佳進步獎。

西亞卡姆本季攜手「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）帶領球隊大殺四方，而他生涯冠軍賽首秀高效表現亮眼，替暴龍搶下重要的總冠軍賽首勝，而他豪取全隊最高32分，也成為NBA總冠軍賽首秀得分次高的球員，僅次於勇士隊「KD」杜蘭特（Kevin Durant）。

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本季西亞卡姆出賽80場比賽，繳出16.9分、6.9籃板、3.1助攻的成績，比起去年平均7.3分、4.5籃板、2.0助攻各項數據都大幅躍進，也讓他擊敗籃網少主D.羅素與國王隊福克斯（Spencer Dinwiddie），收下最佳進步獎。

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