MLB》大聯盟倫敦戰將登場 田中將大投首戰、哈利王子開球

大聯盟倫敦戰，洋基隊首戰預計派出田中將大先發。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟首次前進倫敦開打，在台灣時間6月30日及7月1日上演基襪大戰，洋基已敲定首戰將由「神之子」田中將大主投，而英國哈利王子則將為史上首次倫敦海外賽開球。

這是大聯盟首次前往歐洲開戰，並選定倫敦體育場做為比賽場館，也安排洋基vs.紅襪的傳統精彩好戲，要讓歐洲球迷感受大聯盟比賽的狂熱。美國媒體日前也已報導，英國哈利王子將為首戰開球，他在上個月迎接第一個兒子，如今也將開出歷史性的第1球。

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洋基在倫敦賽是客隊，由紅襪擔任主場球隊，洋基教頭布恩已在規畫此行先發投手，目前敲定首戰由田中將大擔任，第2戰人選尚未決定，但有可能是沙巴西亞。

沙巴西亞今在洋基主場先發，他對於倫敦行充滿期待，甚至說過這是他願意再投一年的原因之一。「能夠參與其中會很有趣，我知道如果我沒有留下來，只能透過電視看隊友享受其中，我一定會有點妒忌。」沙巴西亞說。

田中將在這場歷史性首戰主投，他在18日對光芒繳出9局只被敲2安無失分的完封勝，23日對太空人也有6局失2分的優質演出，本季累計16場先發5勝5敗、防禦率3.21。

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