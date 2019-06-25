NBA》下一步怎走？勇士本週將與KD、K湯面談

勇士總管邁爾斯（右一）與三位新秀合影。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士兩大頂級傷兵杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）今夏動向備受關注，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）並沒有透露任何消息，僅說本週球隊將會和兩位球星正式談談未來走向。

勇士今天開記者會，介紹球隊在今年選秀會選進的三名新秀，分別是Jordan Poole、Alen Smailagic以及Eric Paschall，不過全場話題仍圍繞在杜蘭特及K.湯普森身上，兩位球星今年都在總冠軍系列賽受傷，今夏更雙雙成為自由球員，對此邁爾斯僅簡短回答：「我們繼續看下去。」

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K.湯普森左十字韌帶斷裂。（資料照，歐新社）

許多球隊有意網羅杜蘭特。（資料照，法新社）

杜蘭特季後賽次輪因右腿拉傷休兵一個月，並在隊醫同意之下總冠軍G5再度上場，卻造成阿基里斯腱斷裂，被預估下季整季報銷。另一名主力K.湯普森又在G6左膝十字韌帶斷裂，戰力損失慘重，加上雙雙都成為自由球員，球員及球隊下一步走向都備受矚目。

不過日前《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau報導，K.湯普森的父親透露：「毫無疑問，（K.湯普森）會和勇士簽下五年最大約。」而杜蘭特方面，有位聯盟高層曾和《Bleacher Report》記者Ric Bucher說：「無論他打算做什麼，他會改變主意至少25次。」

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