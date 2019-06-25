NBA》拓荒者、老鷹「一換一」 交易後衛換來側翼大將

拓荒者交易換來老鷹側翼貝茲莫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違19年後再挺進西部冠軍賽，不過波特蘭拓荒者西決卻遭勇士橫掃，季後該怎麼補強將也成為他們今夏最大課題。《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今在推特透露，拓荒者稍早達成交易，將送出E.透納（Evan Turner）換來老鷹側翼貝茲莫（Kent Bazemore）。

沃納洛斯基透露這是一筆「一換一」的交易，E.透納和貝茲莫都迎來自己合約最後一年，E.透納下季薪資為1860萬美元（約台幣5.7億），而貝茲莫則能拿到1930萬美元（約台幣5.9億），這樣一來老鷹就能省下64萬美元的薪資（約台幣2千萬），而拓荒者則能為得分後衛胡德（Rodney Hood）離隊做好準備。

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季中從騎士轉戰拓荒者的胡德，可以說是波特蘭大軍在這輪系列賽表現最亮眼的球員，尤其第6戰胡德全場12投8中的25分成績，西部準決賽投籃命中率高達60.4%，三分球命中率也達57.9%，排在全隊之冠。

不過本季的好表現讓胡德身價暴漲，拓荒者若想用中產和約續留他恐怕不容易，所以打算換來貝茲莫搭配陣中「雙槍」里拉德（Damian Lillard）和麥考倫（CJ McCollum），補強側翼深度。

老鷹得到拓荒者後衛E.透納。（資料照，今日美國）

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