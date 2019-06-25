MLB》史坦頓本季首轟出爐 沙巴西亞摘生涯251勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場對藍鳥首戰，希克斯（Aaron Hicks）率先炸裂，成就團隊連27場開轟大聯盟紀錄，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也敲本季首轟，助洋基以10：8贏球，6局優質先發的沙巴西亞（CC Sabathia）摘生涯第251勝。

藍鳥此役率先開張，首局就敲2支長打，取得2：0領先，前4局無失分的藍鳥先發桑契斯 （Aaron Sanchez），5局下遭遇亂流，1出局後連挨2安，1顆偏低速球被希克斯掌握，掃出右外野三分砲，洋基以3：2逆轉。

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6局下洋基火力全開，爆打12人次含3支長打、單局猛灌7分追平本季紀錄，史坦頓在這輪猛攻中，擊出中外野445英呎三分砲，本季個人首轟出爐，助洋基擴大到10：2領先，藍鳥先發桑契斯此役丟7分皆為責失，苦吞本季個人第10敗。

洋基連27場開轟寫大聯盟紀錄（USA TODAY Sports）

史坦頓本季首轟出爐。（USA TODAY Sports）

洋基大幅領先後，再度上演牛棚小劇場，第2任後援霍德（Jonathan Holder）8局上登板，面對5人次全被敲安，由小古利爾（Lourdes Gurriel Jr. ）陽春砲起頭，中間3安串聯，賈維斯（Freddy Galvis）扛滿貫砲，藍鳥追成7：10。

9局上藍鳥最後進攻，查普曼（Aroldis Chapman）關門也出狀況，被二壘打和犧牲打狙擊丟１分，下一棒輪到甫扛滿貫砲的賈維斯，三壘手厄謝拉（Gio Urshela）即刻救援，沒收邊線可能安打，美技守備結束比賽。

沙巴西亞今先發6局用104球，其中64顆好球，被敲6安掉2分皆為責失，送出9次三振和2次保送，投出優質先發也獲打線力挺，摘下生涯第251場勝投。連2場放火的牛棚霍德，賽後被下放3A，近6場出賽狂丟13分，5.1局防禦率高達21.94。

霍德連2場後援放火，賽後被下放3A。（美聯社）

沙巴西亞6局優質先發，獲生涯第251勝。（法新社）

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