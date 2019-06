NBA》打造全聯盟戰績最佳勁旅 公鹿主帥勇奪最佳教練獎

公鹿隊主帥布登侯澤,奪下今年最佳總教練獎。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA2018-2019球季最佳總教練得主出爐,由公鹿隊主帥布登侯澤(Mike Budenholzer)擊敗金塊的馬龍(Michael Malone)與快艇的瑞佛斯(Doc Rivers),奪下今年最佳總教練獎。

The 2018-19 NBA Coach of the Year is… Mike Budenholzer! #NBAAwards pic.twitter.com/2YJEojiF0q