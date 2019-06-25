NBA》打造全聯盟戰績最佳勁旅 公鹿主帥勇奪最佳教練獎

公鹿隊主帥布登侯澤，奪下今年最佳總教練獎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2018-2019球季最佳總教練得主出爐，由公鹿隊主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）擊敗金塊的馬龍（Michael Malone）與快艇的瑞佛斯（Doc Rivers），奪下今年最佳總教練獎。

The 2018-19 NBA Coach of the Year is… Mike Budenholzer! #NBAAwards pic.twitter.com/2YJEojiF0q — NBA （@NBA） June 25, 2019

49歲的布登侯澤是馬刺體系的教練，曾在帕波維奇（Gregg Popovich）身邊學習17年，他在2013年被老鷹聘僱。在執教的第1季，老鷹便以第8種子挺進季後賽，在首輪面對東部龍頭溜馬更差點上演老八傳奇，最後才以3:4光榮出局。

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2014到15球季，他帶領老鷹隊在例行賽取得60勝，並且打進東部決賽，雖然遭騎士直落4橫掃，不過布登侯澤帶隊功力仍備受肯定，也一舉拿下當年最佳教練，而在他執教的5年中，老鷹就有4年打進季後賽。

公鹿隊上季戰績是44勝38負，只排東部第七，球團為此炒掉有「大三元製造機」稱號的總教練基德（Jason Kidd）。在經過冗長的面試後，決定由布登侯澤來掌兵符。

而在布登侯澤帶領下，公鹿本季不但拿下60勝22敗締造全聯盟戰績第一，季後賽一路殺進東部決賽，雖然最後不敵本國大軍暴龍，不過布登侯澤除了讓隊內王牌「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出MVP等級數據外，更將其他球員發揮淋漓盡致，最佳教練可說是實至名歸。

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