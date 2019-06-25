NBA》林書豪續留暴龍與否 加媒記者點出現實面

林書豪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍推翻勇士二連霸，樹立24年來的隊史首冠，大肆慶祝後仍得回歸現實面，著眼季後留人及補強作業，特別是「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）的去留；另一方面，林書豪奪冠圓夢後，下一站在何處也是球迷關注的焦點。

目前暴龍冠軍陣容有8人不確定能否留隊，雷納德不執行下季球員選擇權，不保證是否續留，包含快艇、湖人等隊都是強力競爭對手，此外，主力中鋒M.加索（Marc Gasol）尚未確定是否執行下季球員選擇權，一旦跳脫合約，勢必會在7月1日開啟的自由市場掀起一番波瀾。

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值得一提的是，暴龍今天對2名替補成員麥考（Patrick McCaw）、洛伊德（Jordan Loyd）提出合格報價，讓他們成為受限制的自由球員，無論其他球隊如何報價，暴龍都有權利跟進合約，也顯現想留人的意願。

至於D.格林（Danny Green）、林書豪、米克斯（Jodie Meeks）、莫爾蘭（Eric Moreland）上季結束後，合約確定到期，下站仍是未知數。

不過，D.格林在上季平均能攻下10.3分、4籃板和1.6次助攻，有45％的三分投籃命中率，攻守俱佳，仍是暴龍首選之一；反觀林書豪等人的處境則是令人擔憂，加拿大媒體《sportsnet》記者Steven Loung直言，「暴龍需要擔心的是，今夏有8人即將成為自由球員，只是像是林書豪、米克斯和莫爾蘭的話不會有過多關注，但仍是一項需要好好著手的事務。」

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