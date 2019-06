NBA》狂飆50分生涯新高淚灑球場 羅斯奪年度最佳時刻（影音）

〔體育中心/綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)本季11月1日大爆發,先發40分鐘狂砍生涯新高50分,他也淚灑球場,畫面相當感人。除了當時得到全場球迷熱烈掌聲,賽季結束後更獲得聯盟年度最佳時刻獎項。

當時灰狼在自家主場迎戰爵士,羅斯頂替輪休的J.巴特勒(Jimmy Butler)擔任先發控衛,他也抓緊機會,先發40分鐘砍下生涯新高50分,賽後全場球迷都留下來聽羅斯受訪,能再次證明自己也讓羅斯落下男兒淚,氣氛相當感人。

賽後記者問到這場勝利對羅斯的意義,他用毛巾拭淚後回答:「意義非凡,為了這支球隊和球迷打好這場比賽,我可是拚了老命啊。我所做的一切都是為了贏球。」獲得了全場球迷掌聲及歡呼聲,訪問結束後球迷更是大喊「MVP」送羅斯離開球場。

2008年羅斯以狀元之姿加入公牛,並開始在NBA大放異彩,並在2011年拿下最有價值球員(MVP),成為拿下MVP最年輕的球員。不過下一季他左膝前十字韌帶嚴重撕裂,除了該季賽季報銷,讓他從巔峰瞬間跌落低谷,整個職業生涯也開始遭受膝傷所擾,近三季更是換了三件球衣。

Derrick Rose let the tears flow in his postgame interview pic.twitter.com/Yw8A8HUzv9