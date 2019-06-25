NBA》狂飆50分生涯新高淚灑球場 羅斯奪年度最佳時刻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）本季11月1日大爆發，先發40分鐘狂砍生涯新高50分，他也淚灑球場，畫面相當感人。除了當時得到全場球迷熱烈掌聲，賽季結束後更獲得聯盟年度最佳時刻獎項。

當時灰狼在自家主場迎戰爵士，羅斯頂替輪休的J.巴特勒（Jimmy Butler）擔任先發控衛，他也抓緊機會，先發40分鐘砍下生涯新高50分，賽後全場球迷都留下來聽羅斯受訪，能再次證明自己也讓羅斯落下男兒淚，氣氛相當感人。

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賽後記者問到這場勝利對羅斯的意義，他用毛巾拭淚後回答：「意義非凡，為了這支球隊和球迷打好這場比賽，我可是拚了老命啊。我所做的一切都是為了贏球。」獲得了全場球迷掌聲及歡呼聲，訪問結束後球迷更是大喊「MVP」送羅斯離開球場。

2008年羅斯以狀元之姿加入公牛，並開始在NBA大放異彩，並在2011年拿下最有價值球員（MVP），成為拿下MVP最年輕的球員。不過下一季他左膝前十字韌帶嚴重撕裂，除了該季賽季報銷，讓他從巔峰瞬間跌落低谷，整個職業生涯也開始遭受膝傷所擾，近三季更是換了三件球衣。

Derrick Rose let the tears flow in his postgame interview pic.twitter.com/Yw8A8HUzv9 — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2018年11月1日

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