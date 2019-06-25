NBA》史上第二位歐陸MVP 字母哥力壓哈登抱走最大獎

公鹿「字母哥」亞德托昆波勇奪年度MVP。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA 2018-19球季最後高潮年度頒獎典禮將今天早上舉行，最受矚目的年度最大獎MVP揭曉，公鹿「字母哥」亞德托昆波力壓強敵火箭哈登，成為NBA史上第二位來自歐陸的年度MVP，也是公鹿隊史睽違47年後，首位抱走年度MVP的球星，致詞時他也激動落淚。

亞德托昆波本季再度進化，出場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，各項數據都創下生涯新高，最重要的是帶領公鹿拿下60勝，創下球隊自1973-74年以來，戰績最好的一季，這也是字母哥競爭年度MVP最大的籌碼。

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公鹿主帥布登侯澤今年也榮登年度最佳教練，除了季後賽在東部冠軍戰失利外，對於公鹿堪稱是一個完美的球季。

火箭哈登成為近32年最恐怖的得分機器，場均轟下36.1分，僅次於「籃球之神」喬丹在1986-87球季的37.1分。哈登本季例行賽單場轟破50分大關的場次高達9場，包括2場攻下61分，期間還繳出連續32場得分30分以上的驚人成績單，可惜MVP的衛冕之路遇到字母哥攔路，無緣再度攀上顛峰。

雷霆喬治則打出在2014年嚴重腿傷後的最佳成績，本季他繳出場均28分、8.2籃板、4.1助攻，外帶2.2抄截，在防守上的貢獻，也讓他同時入圍年度最佳防守球員，但球隊戰績不夠出色，個人成績也難與哈登和字母哥匹敵，無緣獲獎。

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