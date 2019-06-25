MLB》塞揚對決！葛蘭基從克蕭手中轟全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客響尾蛇系列賽首戰，兩隊先發投手上演克蕭（Clayton Kershaw）和葛蘭基（Zack Greinke）的「塞揚對決」，結果葛蘭基首打席從克蕭手中轟出全壘打，本季3轟創生涯16年來新高。

葛蘭基2局下開轟。（美聯社）

兩人是2013至15年球季一同效力道奇的前隊友，不過葛蘭基轉戰響尾蛇後兩人只同場對決過一次，是在2017年4月14日，當時克蕭8.1局僅失1分，葛蘭基則是投5局掉5分。

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今天再度同場先發，兩人第一局都被對方打線猛攻，各丟3分，第二局兩人改進行投打對決，結局相反，克蕭在2局上半被Z魔神給三振，下個半局葛蘭基從克蕭手中轟出超前的陽春全壘打，響尾蛇以4：3領先。

兩位塞揚強投今天都完成6局投球工作，無關勝敗，克蕭失掉4分退場，葛蘭基則是在7上續投，無人出局被敲安打後退場，接替的日籍後援投手平野佳壽在滿壘狀況下投出保送，擠回這一分是葛蘭基的第4分責失，也把他的勝投搞砸。

響尾蛇在8局下靠連續安打攻下4分大局，終場8：5擊敗道奇，取得系列賽首勝。

克蕭主投6局挨2轟失4分，無關勝敗，他在首局挨三分彈後怒吼。（美聯社）

葛蘭基7局上續投被敲安打，落寞退場。（美聯社）

沃克首局敲三分砲。（美聯社）

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