NBA》感謝家人支持 字母哥奪MVP憶亡父淚崩

亞德托昆波奪下年度ＭＶＰ，致詞時談到亡父不禁淚崩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）擊敗強敵火箭「大鬍子」哈登（James Harden），勇奪生涯首座年度MVP，他在致詞時談到家人時忍不住激動落淚，他也將這座獎盃獻給在天上的亡父。

亞德托昆波的父親在2017年因心臟病逝世，亞德托昆波在獲獎時談到父親時難掩激動情緒，他致詞時表示，「每一天當我踏上球場，我總會想起我的父親，這激勵著我持續進步。」

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亞德托昆波將對父親的思念化作為動力，以聯盟最佳球員為目標去努力，如今終於做到了，「父親總是跟我說，每件事都要積極去爭取，但不能太貪心，我的目標是奪冠，我會盡全力去達成。」亞德托昆波說道

亞德托昆波也感謝母親和弟弟在背後的默默支持，他說：「感谢你們為我所做的一切，母親是我的英雄，她為這個家付出一切，你是我真正的英雄。」

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy. #NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k — NBA TV （@NBATV） 2019年6月25日

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