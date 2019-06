NBA》感謝家人支持 字母哥奪MVP憶亡父淚崩

亞德托昆波奪下年度MVP,致詞時談到亡父不禁淚崩。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)擊敗強敵火箭「大鬍子」哈登(James Harden),勇奪生涯首座年度MVP,他在致詞時談到家人時忍不住激動落淚,他也將這座獎盃獻給在天上的亡父。

亞德托昆波的父親在2017年因心臟病逝世,亞德托昆波在獲獎時談到父親時難掩激動情緒,他致詞時表示,「每一天當我踏上球場,我總會想起我的父親,這激勵著我持續進步。」

亞德托昆波將對父親的思念化作為動力,以聯盟最佳球員為目標去努力,如今終於做到了,「父親總是跟我說,每件事都要積極去爭取,但不能太貪心,我的目標是奪冠,我會盡全力去達成。」亞德托昆波說道

亞德托昆波也感謝母親和弟弟在背後的默默支持,他說:「感谢你們為我所做的一切,母親是我的英雄,她為這個家付出一切,你是我真正的英雄。」

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy. #NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k