排球》「黑狗」陳建禎延續旅日生涯 加盟JT雷霆挑戰日本一

陳建禎延續旅日生涯，下季將加盟JT雷霆隊。（資料照，排協提供）

〔體育中心／綜合報導〕「黑狗」陳建禎延續旅日生涯！下季將加盟JT雷霆隊，繼續挑戰日本一級職業聯賽，有望與世界知名攻擊手Thomas Patrick Edgar連線，攜手帶領球隊爭奪「日本一」王座。

陳建禎是台灣旅日男排球員第一人，前年從第三級聯賽打起，與北海道VOREAS隊簽約，挑戰日本V聯盟，去年獲第一級聯賽常勝軍松下黑豹隊青睞，直升第一級聯賽舞台，季後經多番考慮後發佈退團聲明，但未說明後續動向。

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陳建禎今透過臉書宣布喜訊，表示離開松下的決定公開後，馬上就接到多支球隊接洽，表達高度網羅意願，他與家人、朋友討論後，決定加盟同為一級聯賽強隊的JT雷霆隊，有望與澳洲知名攻擊手Thomas Patrick Edgar攜手，帶領球隊挑戰日本一。

JT雷霆隊上季在一級聯賽排名第3，2014年球季拿下隊史V聯賽首次優勝，在黑鷲旗大賽拿過4次優勝，曾在2016、2017年達成黑鷲旗二連霸。球團已正式發佈消息歡迎陳建禎加盟。

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